Число зараженных коронавирусом в России за сутки незначительно выросло

Положительные анализы на коронавирус за минувшие сутки в России сдали 3464 человека, это больше, чем днем ранее, когда ковид подтвердился у 3359 пациентов. Такие данные на пятницу, 8 июля, привел оперативный штаб.

В больницы доставили 1266 человек, это незначительно меньше, чем в четверг, когда госпитализировали 1272 пациента.

Заполняемость больниц выросла в 38 регионах России, в 40 регионах зафиксировали снижение. Ситуация с госпитализациями осталась без изменений в семи субъектах.

В оперативном штабе сообщили о снижении количества выздоровлений до 2787 в пятницу против 3178 днем ранее.

За минувшие сутки умерли 49 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это немного меньше, чем днем ранее, когда количество летальных исходов составило 52 случая.

С начала пандемии в России зарегистрировали 18 455 274 случая коронавирусной инфекции, умерли 381 499 человек, переболели и вышли из больниц 17 882 978 пациентов.

В Московской области с начала пандемии в лабораториях провели уже 17 370 064 ПЦР-теста на ковид.