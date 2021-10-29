Врач предупредил об опасности незавершенной вакцинации

Вакцинация от коронавируса «Спутником V» считается завершенной только после введения второй дозы препарата. Если сделать только один укол, то есть риск заболеть ковидом. Об этом предупредил врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

По словам медика, вторую дозу вакцины можно вводить не ранее, чем через 21 день после первой. Если ровно через три недели привиться не получается, то можно сделать это позже.

«Жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой», — сказал Чурадзе радио Sputnik.

Если полный цикл вакцинации не завершить, то можно подхватить коронавирус. После выздоровления вопрос о второй прививке можно будет решать только с врачом.

«Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода», — отметил кандидат медицинских наук.

Он пояснил, что врач будет смотреть на уровень антител, наличие постковидного синдрома и другие возможные осложнения.