Незарегистрированные в России лекарства для детей поступят в 2020 году

Ожидается, что препараты поступят в регионы в первом квартале 2020 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ на выделение средств для закупки лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Некоторые из препаратов на данный момент пока производятся только заграницей. От этого производители не регистрируют их в России. Медведев также пообещал, что производство нужных медикаментов наладят в России до конца 2023 года.

Недавно три незарегистрированных в России препарата — «Диазепам», «Мидазолам» и «Фенобарбитал» — привезли в Россию. Данные лекарства предназначены только для детей.

29 ноября Минздрав совместно с региональными органами здравоохранения доставило препарат для купирования судорожного синдрома у детей, больных эпилепсией в регионы.