Здоровье 19 апреля 2024, 14:33 NewsNN: клубника помогает защитить организм от вредного воздействия свободных радикалов

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Содержащиеся в клубнике витамины, минералы, клетчатка, пектин и антиоксиданты помогают защитить организм от вредного воздействия свободных радикалов. Об этом сообщило издание NewsNN.

Эта ягода богата флавоноидами, которые защищают клетки от повреждений и предотвращают преждевременное старение. Недавние исследования ученых показали, что если съедать более трех порций клубники в неделю, можно с большой вероятностью избежать сердечного приступа.

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Клубника также богата магнием, который снижает кровяное давление, рассказали специалисты.