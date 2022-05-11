Невропатолог Орлов предложил способы борьбы с головной болью без таблеток

Врач-невропатолог, мануальный терапевт, руководитель медицинского центра акупунктуры «Доктор Орлов» Игорь Орлов рассказал россиянам, как избавиться от головной боли без употребления лекарственных препаратов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам специалиста, частой причиной головной боли становится нарушение кровоснабжения мозга. Снизить ее интенсивность можно благодаря массажам ушей, считает врач.

«Массировать уши можно ладонью. Закройте ею полностью ушную раковину, слегка надавите и медленно совершайте движения. Это создаст повышенное давление, что очень полезно для снятия головной боли, для улучшения мозгового кровообращения и избавления от шума в ушах. Но с этим надо быть очень осторожным, не должно быть болезненных ощущений во время этого массажа», — добавил Орлов.

Еще одним способом убрать головные боли врач назвал использование специальных масел. Он отметил, что можно закапать несколько капель в ушную раковину и поставить тампон, скрученный из ваты. Таким образом у человека активируется мозговое кровообращение, и его голова перестает болеть.