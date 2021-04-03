Неврологические проблемы у перенесших COVID-19 связали с тремя факторами риска

Одним из последствий COVID-19 могут стать неврологические проблемы, в том числе и поражение ЦНС. Их связали с тремя факторами риска — сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией.

Руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова указала в беседе с Lenta.ru на особое значение сочетания ковида с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК).

«У больных COVID-19, по-видимому, основное значение в развитии ОНМК имеет наличие сопутствующих факторов риска», — сказала она.

В первую очередь Боголепова упомянула сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию.

При тяжелом течении COVID-19 добавила специалист, вероятно возникновение ведущих к воспаленьям изменений. Она н исключила нарушения свертываемости крови и поражение микрососудистого русла.

Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что в апреле–мае число случаев COVID-19 может вырасти. Характер распространения инфекции волнообразный, и после стабилизации начинается рост.