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    03 апреля 2021, 01:00

    Неврологические проблемы у перенесших COVID-19 связали с тремя факторами риска

    Александра Ломейко

    Одним из последствий COVID-19 могут стать неврологические проблемы, в том числе и поражение ЦНС. Их связали с тремя факторами риска — сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией.

    Руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова указала в беседе с Lenta.ru на особое значение сочетания ковида с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК).

    «У больных COVID-19, по-видимому, основное значение в развитии ОНМК имеет наличие сопутствующих факторов риска», — сказала она.

    В первую очередь Боголепова упомянула сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию.

    При тяжелом течении COVID-19 добавила специалист, вероятно возникновение ведущих к воспаленьям изменений. Она н исключила нарушения свертываемости крови и поражение микрососудистого русла.

    Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что в апреле–мае число случаев COVID-19 может вырасти. Характер распространения инфекции волнообразный, и после стабилизации начинается рост.