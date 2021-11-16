Неврологи рассказали об опасности энергетиков

Употребление энергетиков истощает весь организм. Из-за повышенной растраты всех его ресурсов начинает страдать нервная и гормональная системы, снижается иммунитет и устойчивость к болезням.

Передозировка такими напитками очень опасна из-за риска сильной тахикардии. Насколько на самом деле неполезны энергетики, объяснили врач-невролог Павел Хорошев и врач-невролог НИИ Неврологии Роман Люкманов в беседе с URA.RU.

Самый главный вред несет в себе истощение организма. Бодрящий эффект напитков с таурином связан с ускорением метаболизма, которое они вызывают. Это истощает ресурс клеток и сбивает их нормальную деятельность. Сбои наблюдаются и в функционировании гипофиза, и после системного употребления энергетиков восстановить работу гормонов бывает очень сложно, предупредил Хорошев.

Роман Люкманов слегка расширил ответ своего коллеги и заключил, что энергетики по своей сути — это действительно суррогаты энергии, которыми человек пытается восполнить недостачу во сне или отдыхе, но в результате только все больше забирает у себя свои же силы, не возвращая их адекватно. А это обязательно нужно, потому что без отдыха начинают страдать все системы организма, начиная с нервной.