Невролог Жданов рассказал, как не перетрудиться на даче

Интенсивная работа в огороде, особенно если в городе человек ведет сидячий образ жизни, может привести к проблемам со здоровьем, передала «Вечерняя Москва». Как этого избежать, рассказал врач-невролог Геннадий Жданов.

«Интенсивная нагрузка, выполнение резких, неподготовленных движений, длительная работа вниз головой приводят к значительной нагрузке на позвоночник, мышцы, суставы, сердечно-сосудистую систему. Особенно это касается вскапывания земли лопатой. Резкое перенапряжение ослабленных за зиму мышц является причиной появления ноющей или стреляющей боли в спине, суставах рук и ног», — предупредил врач.

Прежде чем выйти на дачный огород, нужно сделать небольшую разминку: плавные наклоны вперед и вбок, круговые движения бедрами. Одеваться лучше в свободную одежду из натуральных тканей: она способствует лучшей терморегуляции. Важно помнить о головном уборе, чтобы избежать солнечного удара. При появлении недомогания нужно прервать работу и отдохнуть, лучше в лежачем положении.