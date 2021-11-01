Невролог заметила, что к развитию инсульта более склоны мужчины
Невролог Трощенкова: чаще всего инсультом страдают мужчины
Врач-невролог ГКБ им. Боткина Юлия Трощенкова рассказала радиостанции «Говорит Москва», что мужчины более склоны к инсульту, нежели женщины.
«Чаще всего инсультом страдают мужчины», — заметила Трощенкова.
По ее словам, женщины защищены естественным гормональным фоном до менопаузы. Это снижает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, но не исключает их. Врач посоветовала отказаться от вредных привычек и корректировать образ жизни, чтобы избежать инсульта.
«В частности, уровень артериального давления, коррекция нарушения ритмов сердца, сахарный диабет, курение, малоподвижный образ жизни, погрешности в питании и так далее», — перечислила Трощенкова.