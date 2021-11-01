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    01 ноября 2021, 18:03

    Невролог заметила, что к развитию инсульта более склоны мужчины

    Невролог Трощенкова: чаще всего инсультом страдают мужчины

    Артур Блянихов

    Врач-невролог ГКБ им. Боткина Юлия Трощенкова рассказала радиостанции «Говорит Москва», что мужчины более склоны к инсульту, нежели женщины.

    «Чаще всего инсультом страдают мужчины», — заметила Трощенкова.

    По ее словам, женщины защищены естественным гормональным фоном до менопаузы. Это снижает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, но не исключает их. Врач посоветовала отказаться от вредных привычек и корректировать образ жизни, чтобы избежать инсульта.

    «В частности, уровень артериального давления, коррекция нарушения ритмов сердца, сахарный диабет, курение, малоподвижный образ жизни, погрешности в питании и так далее», — перечислила Трощенкова.