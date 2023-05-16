Здоровье 16 мая 2023, 13:30 Невролог Забиров предупредил о росте риска инсульта во время дачных работ из-за жары

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С наступлением летнего сезона большинство пожилых людей начинают заниматься дачными работами. В этот период существенно возрастают риски развития инсульта, сообщил невролог Сергей Забиров в эфире радио «Петербург».

По словам специалиста, тяжелый физический труд в сочетании с жарой может спровоцировать приступ болезни. Для профилактики инсульта пенсионерам необходимо соблюдать режим труда и отдыха, добавил врач.

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Как сообщили «Народные новости», предотвратить развитие приступа также помогут правильное питание и отказ от вредных привычек.