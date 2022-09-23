Невролог Воронин озвучил последствия запущенного сколиоза | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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Viber Невролог Воронин озвучил последствия запущенного сколиоза

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Врач-невролог Денис Воронин в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что малоподвижные люди, которые часто жалуются на боль в спине, могут иметь запущенный сколиоз.

Игнорирование нарушений опорно-двигательного аппарата приводит к сбоям в работе внутренних органов и, соответственно, к гастриту, простатиту, мочекаменной болезни и холециститу.

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«Если игнорировать подобные проблемы, рано или поздно возникнут серьезные заболевания — простатиты, гастриты, мочекаменная болезнь, холецистит и другие. Вероятность — свыше 80%», — цитирует медика ИА Nation News.

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Исправить нарушение осанки, по словам невролога, не так уж и просто. В первую очередь человеку стоит начать двигаться, выполнять специальные упражнения, чтобы поддерживать свое здоровье.

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