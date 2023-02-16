Здоровье 16 февраля 2023, 00:03 Невролог Вон рассказала о методах борьбы со стрессом Невролог Вон посоветовала отправляться на пробежку, чтобы снять стресс

Читать 360tv в

Стресс крайне негативно сказывается на качестве жизни. Врач-невролог высшей категории Татьяна Вон рассказала о способах, которые помогают справиться с таким состоянием. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснила, что справиться с негативными мыслями помогает активный образ жизни. Она посоветовала отправиться на пробежку или просто погулять на свежем воздухе. Запах лимона также благоприятно влияет на эмоциональное состояние.

Реклама

«Можно пробежаться, подышать лимоном. Кому-то просто помогает подышать свежим воздухом, кому-то — сделать 10 отжиманий, потому что в период острого стресса вырабатываются определенные гормоны», — подчеркнула Вон.

Реклама