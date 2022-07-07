Невролог Волкова назвала симптомы рассеянного склероза

Невролог Эльвира Волкова перечислила ранние симптомы рассеянного склероза. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она отметила, что склероз является серьезным аутоиммунным заболеванием, но многие воспринимают его менее серьезно. Очень важно выявить его на ранних стадиях, уточнила врач.

Частые симптомы на начальном этапе развития склероза: ухудшение зрения, боль в глазах, понижение чувствительности кожи, покалывание и онемение в пальцах, проблемы с координацией и слабость.

Более серьезные проявления появляются, когда поражено более 50% мозга. Тогда уже могут начаться паралич конечностей, резкие перепады эмоций, снижение интеллекта и другие симптомы.

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов также отметил, что снижение зрения может говорить о развитии склероза. Он уточнил, что болезнь имеет свойство стремительно прогрессировать. Симптомы, которые возникают на ранних этапах, в дальнейшем лишь ухудшаются. Наличие склероза также может выражаться в признаках неврологических расстройств или аутоиммунного заболевания.