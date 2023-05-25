Здоровье 25 мая 2023, 18:48 Невролог Владимирович рассказал, что садоводство снижает шансы возникновения синдрома Паркинсона

Читать 360tv в

Садоводство и огородничество помогают предупредить возникновение болезни Паркинсона. Об этом Пятому каналу рассказал врач-невролог Павел Владимирович.

По его словам, при работе с землей неизбежны микроповреждения. И они, как добавил сайт Ura.ru, активизируют иммунную систему, заставляя ее бороться с внешней угрозой, а не со своим организмом.

Реклама

«Если человек работает в грязи, занимается уборкой, то у него неизбежно через микроранки на руках в кровь поступает огромное количество инфекций», — подчеркнул врач.

Авторы: