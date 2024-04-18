Здоровье 18 апреля 2024, 15:06 Невролог Виноградова: парфюм и изменение метеоусловий могут спровоцировать приступ мигрени

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Мигрень обычно связана с наследственностью, однако болезнь все же имеет свои триггеры. О провокаторах неприятных ощущений рассказала невролог Татьяна Виноградова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, приступ может спровоцировать как негативный, так и позитивный стресс. Еще одна причина — предменструальный синдром.

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Врач также отметила, что резкая головная боль способна возникнуть из-за парфюма или ряда продуктов. Кроме того, на состояние влияют метеоусловия, в том числе подъем в горы, добавил сайт kp.ru.