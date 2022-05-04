Невролог Вешникова объяснила, в каких случаях после сна может болеть шея

Невролог Светлана Вешникова рассказала, что частой причиной болей в шее после ночи может быть нарушение гигиены сна. Об этом написал сайт РИАМО.

«Нарушение гигиены сна часто связано с отсутствием ортопедической подушки и матраса. За счет этого во время сна шея и голова принимают неправильное положение. Мышцы спазмируются, нарушаются отток и приток венозной и артериальной крови — это застойное явление в шейном отделе позвоночника», — сообщила специалист.

Она пояснила, что такое явление наблюдается на фоне дегенеративно-дистрофических изменений в организме, когда снижается местное кровоснабжение.

Также шея может болеть из-за долгой и неправильной работы за компьютером или при наличии стресса. В таком состоянии мышцы напрягаются и спазмируются, кровотоки обедняются.

«Кровотоки не идут, венозные оттоки — все, наступает боль. Человек сидел, стрессовал, лег на подушку, бог знает какую, и на утро получает весь арсенал пережитого за прошлый день», — сказала врач и посоветовала в случае повторения утренних болей показаться специалисту.