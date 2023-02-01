Здоровье 01 февраля 2023, 16:50 Невролог Василенко рассказала, кто наиболее подвержен мигрени Невролог Василенко рассказала, что женщины чаще мужчин страдают мигренью

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Женщины в три раза чаще страдают приступами мигрени в сравнении с мужчинами. Такой информацией поделилась врач-невролог, алголог, завцентром изучения боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марина Василенко. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснила, что мигрени подвержены порядка 15-16% населения планеты. Василенко рассказала, что обычно первые приступы мигрени начинаются в период полового созревания. Заболевание носит хронический характер, написал сайт kp.ru.

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«Такое состояние может сопровождаться тошнотой, рвотой, непереносимостью яркого света и громких звуков. Частота повторяющихся приступов — от одного раза в месяц до семи раз в неделю», — рассказала медик.