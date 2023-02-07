Здоровье 07 февраля 2023, 12:11 Невролог Василенко рассказала, какие напитки и еда могут спровоцировать приступ мигрени Врач Марина Василенко: головные боли могут вызвать напитки с кофеином freepik

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Распространенной причиной приступов мигрени является употребление определенной еды и напитков. О том, какая пища может спровоцировать сильные головные боли, рассказала врач-невролог, алголог, заведующая центром изучения боли АО «Медицина» Марина Василенко в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, при наличии заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы человеку не рекомендуется регулярно употреблять напитки с кофеином. Чай, кофе, кола могут спровоцировать приступы мигрени и ухудшат самочувствие.

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Также сильные головные боли могут возникнуть из-за чрезмерного употребления продуктов, содержащих тирамин. К ним относятся голубой сыр, пармезан, квашеная капуста, оливки. Тирамин повышает артериальное давление и влияет на расширение сосудов головного мозга.

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Невролог посоветовала людям, страдающим мигренью, исключить употребление красного вина и шампанского.