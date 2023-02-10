Здоровье 10 февраля 2023, 19:01 Невролог Василенко рассказала, что делать при мигрени Невролог Василенко посоветовала обратиться к врачу при частных приступах мигрени

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Если вы столкнулись с мигренью, которая сопровождается тошнотой, светобоязнью и онемением, стоит как можно скорее обратиться к врачу. Такой совет дал врач-невролог, алголог, заведующая центром изучения боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марина Василенко. Об этом сообщило РИАМО.

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Специалист пояснила, что появление сильной головной боли в совокупности с повышением температуры, тошнотой, повышенной слуховой чувствительностью должно насторожить. Также неотложного похода к врачу требует слабая, но регулярная боль, написал Daily Moscow.