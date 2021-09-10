Датские ученые, изучая влияние уличного шума на человека, пришли к выводу, что он является фактором повышенного риска для развития слабоумия. Они собрали данные более 103 тысяч датчан в возрасте 60+, у которых в 2004–2017 годах была диагностирована деменция.

В статье, опубликованной в журнале The BMJ, исследователи указали, что из 8475 случаев деменции 1216 связаны с уличным шумом. С дорожным движением — 963 случая, с железнодорожным — 253 случая.

Ученые заявили, что риск развития болезни Альцгеймера повышается на 27% при шуме дорожного транспорта мощностью более 55 децибел, железнодорожного — на 24%. Риск деменции коррелируется в целом с повышением мощности шума.

Врач-невролог сети клиник «Семейная» Юрий Андрусов сообщил «360», что несмотря на публикацию, утверждения о связи болезни Альцгеймера и уличного шума требует дальнейших доказательств. Пока она медицинским сообществом не признана.

«Не буду отрицать этот факт, но и подтверждать его рано. Другое дело, что влияние шума на нервную деятельность, на концентрацию внимания, на производительность умственного труда, доказано очень давно. Постоянный шумовой стресс действительно приводит к ряду заболеваний. В том числе, нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ишемической болезни сердца, и, разумеется, к глухоте», — сообщил эксперт.

Он пояснил, что даже если человек еще не заболел деменцией или слабоумием, вполне доказанным фактом является то, что постоянное пребывание в зашумленной обстановке в рабочее время снижает производительность труда до 15-30%.

«Конечно, городские жители весьма подвержены этому вредному влиянию. Что делать жителям прижелезнодорожных и придорожных домов? Переезжать. Этого вредного фактора надо избегать. Надо понимать, что прослушивание громкой музыки, чтобы избавиться от внешнего шума, не поможет. Вы получите через наушники или колонки еще больший шум. Он, конечно, приятнее, чем шум дороги, но голове все равно», — отметил Андрусов. Можно, конечно, использовать беруши или строительные наушники, но это не панацея, все время в них вы не будете ходить.

«Если человеку дано генетически заболеть болезнью Альцгеймера, он заболеет. Но если у него изначально более тренированный мозг, негативное влияние будет менее выраженным. Ситуация будет прогрессировать медленнее. Это касается любого заболевания, связанного с расстройством памяти и мозговой деятельности. Чем лучше прокачан мозг к моменту начала заболевания, тем у него больше запас прочности. Профилактировать болезнь Альцгеймера нельзя. Она либо будет, либо не случится. Можно только попытаться снизить негатив, который она вызывает», — резюмировал невролог.

Специалисты Оксфордского университета заявили, что проблемы со слухом являются признаком прогрессирующей деменции. На ее развитие указывают также потеря памяти, трудности с концентрацией внимания и выполнением повседневных задач.