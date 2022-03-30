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    30 марта 2022, 16:04

    Невролог Царева рассказала, как омега-3 влияет на работу организма

    Оксана Лавнюженко

    Сомнолог-невролог Елена Царева заявила, что омега-3 жирные кислоты не только способны активизировать работу головного мозга и способствовать росту мышечных волокон, но также улучшить психическое состояние человека. Об этом передала «Вечерняя Москва».

    Невролог Царева рассказала, как омега-3 влияет на работу организма

    «Людям, которые особенно активно занимаются интеллектуальной деятельностью, стоит употреблять этот микроэлемент, чтобы запустить систему восстановления памяти и улучшения функции запоминания информации. Кроме того, продукт способствует росту мышечных волокон и показан людям, которые активно занимаются физическим трудом», — сообщила она.

    Кроме того, омега-3 в любом виде оказывает успокаивающий эффект и предотвращает развитие болезни Альцгеймера.

    «Рыбий жир, продукты с большим содержанием этого микроэлемента предотвращают развитие болезни Альцгеймера, обострения биполярного расстройства и пограничного состояния», — добавила невролог.

    Царева отметила, что зачастую медики назначают этот препарат тем людям, у которых имеются какие-либо воспалительные процессы в организме. Однако для получения лучших результатов омегу-3 следует принимать в комплексе с другими витаминами.