Невролог Царева рассказала, как омега-3 влияет на работу организма

Сомнолог-невролог Елена Царева заявила, что омега-3 жирные кислоты не только способны активизировать работу головного мозга и способствовать росту мышечных волокон, но также улучшить психическое состояние человека. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Людям, которые особенно активно занимаются интеллектуальной деятельностью, стоит употреблять этот микроэлемент, чтобы запустить систему восстановления памяти и улучшения функции запоминания информации. Кроме того, продукт способствует росту мышечных волокон и показан людям, которые активно занимаются физическим трудом», — сообщила она.

Кроме того, омега-3 в любом виде оказывает успокаивающий эффект и предотвращает развитие болезни Альцгеймера.

«Рыбий жир, продукты с большим содержанием этого микроэлемента предотвращают развитие болезни Альцгеймера, обострения биполярного расстройства и пограничного состояния», — добавила невролог.

Царева отметила, что зачастую медики назначают этот препарат тем людям, у которых имеются какие-либо воспалительные процессы в организме. Однако для получения лучших результатов омегу-3 следует принимать в комплексе с другими витаминами.