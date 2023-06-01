Здоровье 01 июня 2023, 14:42 Невролог Царева: неожиданный обморок может указывать на развитие болезней сердца

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Краткосрочная потеря сознания может сигнализировать о развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила врач-невролог Елена Царева в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, неожиданный обморок также может быть вызван нарушением кровоснабжения мозга и резким повышением давления. Из-за спазмов сосудов повышаются риски возникновения предынсультного состояния.

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Кроме того, причиной обмороков может стать сахарный диабет и эпилепсия, добавила Царева.