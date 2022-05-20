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    20 мая 2022, 14:34

    Невролог Труханов рассказал об опасности дачных травм

    Дарья Морозова

    Невролог Петр Труханов рассказал, что даже небольшие раны на даче могут стать смертельными. Об этом сообщила Lenta.ru.

    По данным РИА ФАН, причина в возбудителе столбняка, который является смертельно опасной инфекцией. Он может содержаться в почве или в местах, где есть фекалии животных.

    «Эта бактерия может быть частью микрофлоры кишечника человека или животного, не причиняя никакого вреда организму. Но стоит ей вступить в контакт с травмированным участком кожи, как болезнь начинает стремительно развиваться», — пояснил Труханов.