Невролог Труханов рассказал об опасности дачных травм

Невролог Петр Труханов рассказал, что даже небольшие раны на даче могут стать смертельными. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным РИА ФАН, причина в возбудителе столбняка, который является смертельно опасной инфекцией. Он может содержаться в почве или в местах, где есть фекалии животных.

«Эта бактерия может быть частью микрофлоры кишечника человека или животного, не причиняя никакого вреда организму. Но стоит ей вступить в контакт с травмированным участком кожи, как болезнь начинает стремительно развиваться», — пояснил Труханов.