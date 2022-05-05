Невролог Труханов рассказал, как можно распознать и вылечить столбняк

Врач-невролог Петр Труханов заявил, что столбняк является смертельно опасной болезнью, которая приводит к поражению нервной системы. Как ее распознать и вылечить, написала Pravda.Ru.

Это заболевание, по словам специалиста, передается возбудителем — столбнячной палочкой. Чаще всего бактерия встречается в почве садов, огородов и других местах, где присутствует загрязнение почвы фекалиями.

Бактерия начинает вредить в том случае, если попадает на поврежденные ткани тела. Как правило, болезнь проявляется через семь-восемь дней. В начале человек чувствует тупую боль в области раны, а затем у него начинают спазмироваться жевательные мышцы, в том числе тяжело открываться рот. Затем появляются судороги во всем теле. Подобное состояние может длитmся до двух-трех месяцев, а затем может перерасти в более тяжелую форму.

По словам Труханова, первым делом врачи вводят противостолбнячную сыворотку, которая нейтрализует действие выделяемого токсина. Также область раны могут насыщать кислородом, поскольку палочка не может размножаться в таких условиях.

Невролог посоветовал сразу же обрабатывать рану, а затем обращаться в травмпункт, где можно получить квалифицированную помощь.