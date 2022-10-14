Невролог Труханов объяснил связь употребления противозачаточных с инсультами у женщин | 360°

Здоровье 14 октября 2022, 11:44 Поделиться Telegram

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Viber Невролог Труханов объяснил связь употребления противозачаточных с инсультами у женщин Невролог Труханов: из-за длительного применения противозачаточных появляется тромбоз

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Невролог Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов в разговоре c Ura.ru сообщил, что женщины, которые длительное время употребляют противозачаточные препараты, могут столкнуться с инсультом.

«Единственные моменты, которые могут встречаться только у слабого пола, и за этим нужно следить, это, во-первых, возникновение инсульта из-за тромбозов на фоне длительного, без контроля гинеколога, применения противозачаточных препаратов», — сообщил медик.

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Он отметил, что гормональные средства могут влиять на вязкость крови, что, в свою очередь, вызывает тромбоз, а затем и инсульт.

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Что касается женщин в пожилом возрасте, то они могут столкнуться с инсультом, часто посещая парикмахерские. Когда мастер моет им голову, то шея пережимается, а вместе с ней и сосуды.

«В парикмахерских женщинам моют голову в специальной раковине. Там шея пережимается, переразгибается позвоночник, и на этом фоне часто могут происходить инсульты», — резюмировал Труханов.

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