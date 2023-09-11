Здоровье 11 сентября 2023, 14:03 Невролог Трубицына назвала переутомление и стресс главными причинами появления мигрени

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Одними из главных причин возникновения головных болей становятся переутомления, стрессы и резкие перепады температур. Об этом сообщила врач-невролог Марина Трубицына в беседе с «Мослентой».

По словам специалиста, приступы мигрени также могут возникнуть на фоне сильного голода. К продуктам, которые провоцируют головные боли, относятся кофеиносодержащие напитки, сыр, шоколад и цитрусовые.

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Врач отметила, что также мигрень может появиться из-за плохого сна и после интенсивных физических нагрузок, сообщил «ФедералПресс».