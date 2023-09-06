Здоровье 06 сентября 2023, 17:33 Невролог Толмачева рассказала, что недостаток свежего воздуха мешает школьникам делать уроки

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Есть несколько причин, из-за которых у школьников возникают проблемы с выполнением домашних заданий. Об этом Life рассказала невролог Виктория Толмачева.

Она отметила, что в комнате, где занимается ребенок, нужно обязательно проветривать. В противном случае недостаток свежего воздуха замедляет работу мозга. Еще один важный момент — продуманное рабочее место. Школьнику должно быть удобно сидеть за столом.

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Также врач посоветовала следить за тем, чтобы ребенок каждые 45 минут делал перерыв на небольшую прогулку или гимнастику. Наконец, нельзя делать домашнюю работу под телевизор, стоит убрать еще и гаджеты.

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