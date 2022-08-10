Невролог Толмачева назвала неподходящую подушку причиной головных болей

Невролог Виктория Толмачева рассказала, что боли в голове и шее могут возникать из-за неправильно подобранной подушки. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным сайта kp.ru, существуют классические, ортопедические и анатомические подушки. Толмачева рекомендовала присмотреться к последним двум видам.

«Что касается наполнителя, то я, как врач-невролог, рекомендую обратить внимание на пену. На сегодня это один из лучших материалов для поддержки шейного отдела позвоночника, что подтверждают многочисленные исследования», — рассказала она.

Кроме того, пена снижает температуру тела, что улучшает качество сна. При выборе подушки нужно учитывать ее высоту и ширину, а также позу, в которой вы обычно спите. Подходящая высота должна соответствовать изгибу верхнего отдела позвоночника, чтобы поддерживать голову и шею.

«Хочу расстроить всех, кто приобрел дорогостоящие подушки. Цена никак не влияет на срок службы. И он совсем недолог. В среднем подушка из любого материала служит от двух до четырех лет», — заключила врач.