Здоровье 17 апреля 2024, 12:05 Невролог Ткачев: физиотерапия поможет избавиться от боли в шее

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Вылечить боль в шее, которую провоцируют деформации межпозвонковых дисков и грыжи, можно с помощью физиотерапии. Об этом сообщил врач-невролог Александр Ткачев в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, лечение часто включает физиопроцедуры и медикаментозную терапию. В сложных случаях не обойтись без хирургического вмешательства, сообщил сайт kp.ru.

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Также врач может предложить метод резорбции — процесс, направленный на уменьшение размеров грыжи или ее полное исчезновение. Именно он поможет предотвратить необходимость проведения операции, отметил Ткачев.