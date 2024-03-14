Здоровье 14 марта 2024, 13:27 Невролог Тарасова посоветовала людям с мигренями исключить из рациона бекон, сосиски, ветчину, колбасы

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Некоторые продукты действительно могут провоцировать мигрени. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Анастасия Тарасова.

К таким продуктам она отнесла бекон, сосиски, ветчину, колбасы. Причиной мигрени также может стать употребление различных видов сыров, копченых мясных изделий, рыбных продуктов, орехов. Во всех этих продуктах, как пояснила медик, содержится вещество тирамин, написали «Известия».

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«Тирамин — соединение, которое образуется при расщеплении аминокислоты тирозина. Известно, что тирамин приводит к избирательному сужению мозговых сосудов с последующим их повторным расширением», — сказала Тарасова.