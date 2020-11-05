Невролог связал снижение либидо с увлечением печатью на клавиатуре

«Нет афферентных взаимоотношений, влияний на височные базальные отделы, и мы получаем гипосексуальность. Этих людей в меньшей степени интересует противоположный пол. Это проблема, трагедия», — подчеркнула специалист.

По ее словам, мужчина, которого не интересуют женщины, является неэмоциональной личностью, не желающей заниматься творчеством и двигаться к новым достижениям. Королева пояснила, что половой инстинкт приносит развитие стремления к искусству.

«Без эмоционального всплеска, который дает достаточное количество эндорфинов, человек превращается в робота», — добавила она.

Эксперт заметила, что люди, которые активно увлекаются компьютерами либо работают при помощи ПК, недоразвиты в эмоциональном плане. Их реакции больше напоминают рефлексы маленького ребенка. Эмоции нередко доходят до пика и превращаются в истерику. Невролог заключила, что не существует деятельности, которая могла бы заменить письмо от руки.