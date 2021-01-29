Невролог сообщил, когда нельзя терпеть головную боль

Невозможно предсказать, как будет развиваться даже слабая головная боль, поэтому ее сразу же нужно подавлять с помощью лекарственных препаратов. Если же головная боль требует частого использования медикаментов, нужно обратиться к врачу.

Об этом радио Sputnik рассказал врач-невролог, медицинский директор Сети клиник «Семейная» Павел Бранд.

«Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц — точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить», — сказал Павел Бранд.

Он подчеркнул, что универсальных лекарств от головной боли не существует. Если она наступает изредка, можно принять любое нестероидное противовоспалительное средство. Для разового купирования они подходят лучше всего.

В случае частых головных болей нужно обратиться к специалисту, чтобы подобрать препарат индивидуально. Бранд напомнил, что неверно выбранное лекарство само по себе может быть причиной головных болей.

«К сожалению, существует такой вид головной боли, который называется абузусная головная боль, или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих», — объяснил Павел Бранд.

Он рекомендовал не экспериментировать на себе.

После операции у подростка, который жаловался на головную боль и тошноту, врачи извлекли из мозга кисту размером с мяч для пинг-понга. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо.