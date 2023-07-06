06 июля 2023, 19:20
Невролог Соков назвал невозможность улыбнуться признаком инсульта
Одним из первых признаков развивающегося инсульта является невозможность человека улыбнуться. Об этом сообщил врач-невролог Петр Соков в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, необходимо немедленно вызвать скорую в том случае, если при попытках улыбнуться у пациента опускаются уголки рта. Также на надвигающийся инсульт может указывать невозможность поднять одну из рук.
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Врач добавил, что признаком сердечного приступа также является плохая артикуляция.
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