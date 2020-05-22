Невролог согласился с версией, что фитнес замедляет развитие болезни Альцгеймера

Специалист заметил, что фитнес — это программа действий, которая требует от человека оперативного мышления. Для выполнения той или иной последовательности упражнений их надо запомнить и неоднократно повторить.

Вознюк пояснил, что болезнь Альцгеймера появляется из-за того, что нейроны утрачивают способность обмениваться информацией. В результате быстро теряется все, что связано со вниманием, короткой памятью, а также оперативным мышлением.

«Но если выполнять упражнения, которые позволяют эту функцию поддерживать, у нейронов, в силу их природной пластичности, продлевается срок, в период которого они могут восстанавливать и выстраивать новые ансамбли между собой. Процесс, связанный с утратой памяти замедляется, и болезнь Альцгеймера наступает позднее», — указал собеседник информагентства.