    22 мая 2020, 20:53

    Невролог согласился с версией, что фитнес замедляет развитие болезни Альцгеймера

    Артур Блянихов

    Главный внештатный специалист-невролог Санкт-Петербурга Игорь Вознюк обсудил с ИА Nation News выводы американских ученых о том, что фитнес предотвращает или отодвигает возникновение симптомов болезни Альцгеймера.
    Невролог согласился с версией, что фитнес замедляет развитие болезни Альцгеймера

    Специалист заметил, что фитнес — это программа действий, которая требует от человека оперативного мышления. Для выполнения той или иной последовательности упражнений их надо запомнить и неоднократно повторить.

    Вознюк пояснил, что болезнь Альцгеймера появляется из-за того, что нейроны утрачивают способность обмениваться информацией. В результате быстро теряется все, что связано со вниманием, короткой памятью, а также оперативным мышлением.

    «Но если выполнять упражнения, которые позволяют эту функцию поддерживать, у нейронов, в силу их природной пластичности, продлевается срок, в период которого они могут восстанавливать и выстраивать новые ансамбли между собой. Процесс, связанный с утратой памяти замедляется, и болезнь Альцгеймера наступает позднее», — указал собеседник информагентства.