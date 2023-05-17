Здоровье 17 мая 2023, 16:08 Невролог Сивоконева объяснила, с чем могут быть связаны боли в спине сразу после пробуждения Невролог Сивоконева: подобные симптомы нередко являются предвестниками острых состояний

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Врач-невролог АО «Медицина» Екатерина Сивоконева в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что боли в шее и спине сразу после пробуждения могут быть предвестниками опасных заболеваний, в том числе инфаркта.

Чтобы установить точную причину этих болей, следует пройти комплексное обследование и посетить невролога, ревматолога, кардиолога, эндокринолога, онколога, написали «Известия».

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Неприятные ощущения в спине и шее могут вызывать головную боль, в том числе на фоне инфекционных заболеваний, эндокринных нарушений и новообразований. Есть целый комплекс упражнений, который поможет снять эти боли.

«Сядьте ровно, напрягите мышцы и наклоняйте голову в четыре стороны. Выполняйте упражнение в течение семи секунд, отдохните 10 секунд и повторите круг», — резюмировала врач.