Здоровье 17 мая 2023, 16:15 Невролог Сивоконева: ежедневная зарядка поможет избавиться от утренней боли в шее и спине

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Болевые ощущения в шее и спине по утрам могут возникать из-за нарушений функции межпозвонковых суставов и хронических изменений в позвоночнике. О том, как избавиться от неприятных ощущений, рассказала врач-невролог Екатерина Сивоконева«Газете.Ru».

По словам специалиста, хорошей профилактикой боли станет ежедневная зарядка с укреплением мышц спины и усилением кровотока. Офисным работникам рекомендуется регулярно ходить на массаж, добавила врач.

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Невролог также посоветовала избегать сквозняков, переохлаждений и чрезмерного напряжения в области шеи.