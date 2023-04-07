Здоровье 07 апреля 2023, 17:55 Невролог Шогенов рассказал, что красное вино может провоцировать мигрень

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Определенные продукты способны вызвать у человека приступы головных болей. О триггерах мигрени рассказал практикующий невролог Рамиш Шогенов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, приступы головной боли чаще всего вызывают красное вино, шоколад и твердые сорта сыра. Также провоцировать мигрень могут продукты с большим содержанием тирамина.

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Невролог отметил, что все триггеры головных болей могут срабатывать в сочетании с другими провокаторами недуга.