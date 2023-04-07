Здоровье 07 апреля 2023, 15:38 Невролог Шогенов: качественный сон поможет в борьбе с мигренью

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В борьбе с головной болью могут быть эффективны немедикаментозные методы лечения. Об этом сообщил практикующий невролог Рамиш Шогенов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, с проблемой можно справиться, если наладить свой режим питания. Также эффективным средством в борьбе с мигренями является полноценный и качественный сон.

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Невролог напомнил о важности регулярных физических нагрузок, для профилактики мигрени отлично подойдут занятия растяжкой и йогой.