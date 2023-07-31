Здоровье 31 июля 2023, 12:37 Невролог Шевченко: ночные судороги в ногах могут возникать из-за проблем с сосудами

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Судороги в ногах в ночное время могут появляться из-за проблем с сосудами и эндокринных заболеваний. Об этом рассказала врач-невролог Александра Шевченко сайту «Наука в Сибири».

По словам специалиста, также судороги возникают из-за воздействия на организм некоторых препаратов для снижения давления. Нередко неприятные ощущения в ногах беспокоят и здоровых людей после длительного нахождения в неудобной позе.

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Врач посоветовала для профилактики судорог носить удобную обувь и выполнять специальные упражнения на растяжку мышц голени, сообщил «Царьград».