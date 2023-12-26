Здоровье 26 декабря 2023, 17:10 Невролог Шацкая рассказала, что при «простреле» в пояснице нужно лечь на спину и принять обезболивающее

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Если у человека появилась резкая боль в спине или, как ее называют в народе, прострел, главное — не делать резких движений. Об этом News.ru рассказала заведующая неврологическим отделением Химкинской больницы Надежда Шацкая.

Она объяснила, что в этом случае нужно лечь на спину, попытаться расслабиться. А потом обязательно принять любое обезболивающее. Подойдут как таблетки, так и мази местного применения.

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«Примите любой анальгетик или нестероидное противовоспалительное. Но учтите индивидуальные особенности и противопоказания: беременность, болезни ЖКТ и т. д.», — отметила Надежда Шацкая.

Она также призвала не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

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