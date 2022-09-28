Невролог Шамалов рассказал, как избавиться от тревоги | 360°

Все новости

Важное

28 сентября 2022, 16:07

ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных россиян

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Реклама

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Подмосковье

28 сентября 2022, 15:36

Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

Важное

28 сентября 2022, 15:36

Власти Запорожской области попросили Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав РФ

Армия

28 сентября 2022, 15:33

Портал «Объясняем.рф» объяснил отсутствие мобилизации срочников

Здоровье

28 сентября 2022, 14:51

Невролог Шамалов рассказал, как избавиться от тревоги

Невролог Шамалов: физические нагрузки способны снять общее напряжение

Читать 360tv в

Личный опыт, склонность к чрезмерному контролю и низкая самооценка являются триггерами к появлению тревоги и беспокойства. О том, как побороть эти чувства, в разговоре с журналистами «Российской газеты» рассказал внештатный специалист Минздрава, невролог Николай Шамалов.

По словам медика, начинать борьбу нужно с малого, например, с нормализации дневного режима, здорового сна и занятий физическими нагрузками.

Реклама

Он также посоветовал не перегружать себя гаджетами и меньше читать новостные ленты, поскольку они повышают уровень тревожности, написало utro.ru.

Реклама

«Достаточные физические нагрузки, например, ежедневные пешие прогулки в спокойном темпе, способны снять общее напряжение и разгрузить нервную систему. Кроме того, существуют различные дыхательные упражнения, которые помогают справляться с тревогой в нужный момент. Также, при необходимости, специалист может порекомендовать проконсультироваться у психиатра для назначения лекарственной терапии», — добавил Шамалов.

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама