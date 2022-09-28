Невролог Шамалов рассказал, как избавиться от тревоги | 360°

Здоровье 28 сентября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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Viber Невролог Шамалов рассказал, как избавиться от тревоги Невролог Шамалов: физические нагрузки способны снять общее напряжение Unsplash

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Личный опыт, склонность к чрезмерному контролю и низкая самооценка являются триггерами к появлению тревоги и беспокойства. О том, как побороть эти чувства, в разговоре с журналистами «Российской газеты» рассказал внештатный специалист Минздрава, невролог Николай Шамалов.

По словам медика, начинать борьбу нужно с малого, например, с нормализации дневного режима, здорового сна и занятий физическими нагрузками.

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Он также посоветовал не перегружать себя гаджетами и меньше читать новостные ленты, поскольку они повышают уровень тревожности, написало utro.ru.

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«Достаточные физические нагрузки, например, ежедневные пешие прогулки в спокойном темпе, способны снять общее напряжение и разгрузить нервную систему. Кроме того, существуют различные дыхательные упражнения, которые помогают справляться с тревогой в нужный момент. Также, при необходимости, специалист может порекомендовать проконсультироваться у психиатра для назначения лекарственной терапии», — добавил Шамалов.

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