Невролог Шахнович рассказал, какие советские привычки продлевают жизнь | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Невролог Шахнович рассказал, какие советские привычки продлевают жизнь Врач Шахнович: обливание холодной водой невероятно полезно с медицинской точки зрения Unsplash

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Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович назвал три секрета долголетия, которые зародились еще во времена СССР. Об этом написало издание Life.

Первой полезной привычкой медик назвал обливание холодной водой. По его словам, процедура хорошо тренирует сосуды, усиливая их дренажную функцию. Холодная вода лечит головные боли, спину, суставы и даже депрессию.

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Другой, не менее полезной привычкой, врач назвал раннее пробуждение и ранний отход ко сну. Именно в промежуток между 21:00 и 22:00 вырабатывается гормон мелатонин, с помощью которого снижается выработка цитокинов.

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«Также он способствует профилактике расстройств мозга и сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку является антиоксидантом. Но еще важнее, чем рано вставать, полноценно высыпаться. Здоровый сон должен быть не менее шести часов», — сообщил медик.

Третьим секретом долголетия в СССР была лыжная ходьба. Как отметил невролог, данный вид спорта чрезвычайно полезен для сердечно-сосудистой системы. Он улучшает кровообращение, а также является хорошей профилактикой для неврологических заболеваний.

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