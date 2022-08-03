Невролог Шахнович рассказал, какие правильные привычки снижают риск инсульта

Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович перечислил полезные привычки, которые снижают риск возникновения инсульта. О них он рассказал изданию Life.

По словам медика, в первую очередь следует держать под контролем течение хронических заболеваний, если такие имеются. Особенно важно контролировать свои анализы людям, имеющим сахарный диабет и болезни сердца.

«К основным анализам, которые надо периодически проходить, относится анализ на холестерин. Лишь 20% холестерина, присутствующего в организме, связано с питанием. Остальные 80% холестерина вырабатываются преимущественно печенью. Нарушения в работе печени приводят к тому, что появляется избыточный холестерин, оседающий в стенках сосудов», — рассказал медик.

Он добавил, что помимо регулярного обследования необходимо уделять внимание физическим упражнениям. Врач посоветовал больше ходить пешком, по возможности делать зарядку, заниматься теми видами спорта, которые по душе.