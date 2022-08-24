Невролог Шахнович рассказал, что смог повышает риск панических атак

Невролог Виктор Шахнович рассказал, что смог негативно влияет на работу мозга. Из-за этого возможны панические атаки и другие неприятные симптомы, сообщило издание «Абзац».

По данным сайта kp.ru, продукты горения вызывают кислородное голодание мозга, что нарушает выработку нейрогормонов. В результате в организме увеличивается количество адреналина, а серотонина, наоборот, становится меньше.

«Отсюда апатия, недомогание, сильная раздражительность и риск панических атак», — пояснил Шахнович.