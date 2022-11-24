Здоровье 24 ноября 2022, 10:58 Невролог Шахнович объяснил связь между головной болью и избыточным весом Невролог Шахнович: метаболический синдром приводит к атеросклерозу

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Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил связь приступов головной боли и избыточного веса.

По словам медика, зачастую метаболический синдром, который проявляется ожирением, приводит к атеросклерозу.

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«Нарушение проходимости сосудов сердечно-сосудистой системы приводит к тому, что снижается поступление крови в головной мозг, и это является одной из причин головной боли», — объяснил врач.

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Шахнович посоветовал людям с головными болями пройти исследование крови на определение липидного и жирового состава, свертывающих факторов, а также провести сосудистые исследования.