Невролог Шахнович объяснил, какие факторы влияют на работу мозга в жару

Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович заявил, что во время жаркой погоды человеку бывает сложно заниматься умственной работой, поскольку мозг функционирует иначе. Какие факторы влияют на этот орган в период жары, сообщила радиостанция Sputnik.

«Первое — головной мозг получает питание благодаря кровоснабжению, а при жаркой погоде автоматически происходит сгущение крови, и за счет этого уменьшается скорость кровотока. Представьте густоту молока и густоту кефира. Кровь, когда сгущается из-за жары, становится кефирообразной, она с трудом двигается по сосудам, и это влияет на ваше состояние. Здесь рекомендация такая: если жаркий день, то на каждые пять градусов выше 25 градусов надо добавлять пол-литра воды. Напомню, в норме человек должен выпивать полтора-два литра в сутки», — сказал Шахнович.

При этом невролог отметил, что в жаркую погоду человек сильно потеет, что также замедляет работу мозга, поскольку потоотделение — это уже лимфатическая система. Вместе с потом выделяется множество микроэлементов, соответственно, работа мозга начинает замедляться.

Во время жары врач советует не находиться под прямыми лучами солнца, носить легкую одежду из хлопка и головной убор.

«Чтобы не вводить организм в стрессовую ситуацию, в жару нужно есть меньше жирной, соленой пищи — жирного мяса, сала, колбас, и добавлять в рацион больше овощей, фруктов, холодных супов, овощных рагу, салатов», — резюмировал Шахнович.