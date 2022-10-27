Невролог Семенов сообщил, что руки могут неметь из-за неудобного стола | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 15:40 Невролог Семенов сообщил, что руки могут неметь из-за неудобного стола

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Врач-невролог Сергей Семенов в разговоре с изданием NEWS.ru назвал причины кратковременного онемения рук. По словам медика, часто это явление происходит из-за неправильного или неудобного стола.

В организме существуют такие зоны, где сосудистые нервные сплетения анатомически могут подвергаться сдавливанию.

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«При долговременном сдавливании, допустим, при авариях или обрушениях зданий, туннель пережимается, возникают изменения в нервах, сосудах или даже в целой конечности», — сообщил Сменов.

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Медик посоветовал выбирать стол правильной высоты, а также использовать для работы удобную клавиатуру и правильную мышку, тогда проблем с руками возникать не должно.