09 декабря 2022, 22:56
Невролог Семенов рассказал, о чем свидетельствует боль в пояснице
Невролог Семенов заявил, что боль в пояснице говорит о проблемах с почками
Сильные боли в пояснице могут свидетельствовать о наличии проблем с кишечником и почками, а также являться признаком онкологии. Такой информацией поделился невролог Сергей Семенов, сообщил News.ru.
Специалист пояснил, что боль в нижней части спины не всегда связана с проблемами в поясничном отделе позвоночника. Стоит обращать внимание на ее тип.
Реклама
Тянущая, которая не усиливается при наклонах и поворотах, является признаком посторонних заболеваний, написал сайт kp.ru.
Реклама
«Часто боль отдает в поясницу, но воспалены, повреждены почки, мочевой пузырь, простата, кишечник, половые органы. Это особенности строения нашего организма, устройства нервной системы, самих нервных окончаний», — заявил медик.
Болезни
Реклама
Реклама