Здоровье 09 декабря 2022, 22:56 Невролог Семенов рассказал, о чем свидетельствует боль в пояснице Невролог Семенов заявил, что боль в пояснице говорит о проблемах с почками

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Сильные боли в пояснице могут свидетельствовать о наличии проблем с кишечником и почками, а также являться признаком онкологии. Такой информацией поделился невролог Сергей Семенов, сообщил News.ru.

Специалист пояснил, что боль в нижней части спины не всегда связана с проблемами в поясничном отделе позвоночника. Стоит обращать внимание на ее тип.

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Тянущая, которая не усиливается при наклонах и поворотах, является признаком посторонних заболеваний, написал сайт kp.ru.

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«Часто боль отдает в поясницу, но воспалены, повреждены почки, мочевой пузырь, простата, кишечник, половые органы. Это особенности строения нашего организма, устройства нервной системы, самих нервных окончаний», — заявил медик.