Невролог Семенов рассказал, какие упражнения помогут вылечить сколиоз | 360°

Здоровье 25 октября 2022, 13:24 Невролог Семенов рассказал, какие упражнения помогут вылечить сколиоз Невролог Семенов посоветовал разминать все отделы позвоночника Unsplash

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Врач-невролог Сергей Семенов в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, какие упржнения помогут избавиться от сколиоза. По словам медика, возникшую проблему со спиной можно устранить даже у взрослых.

Первым делом необходимо остановить прогрессирование сколиоза с помощью активного образа жизни.

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«Если долго приходится сидеть — иногда разминайте все части позвоночника — грудной, поясничный и шейный отделы. Занимайтесь простейшей гимнастикой. Достаточно 20 минут ежедневно», — сообщил специалист.

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Семенов посоветовал нагружать все группы мышц — и сгибательные, и разгибательные. Кроме того, он добавил, что в свой распорядок дня стоит включить гимнастику, и подчеркнул, что необязательно делать ее сразу после пробуждения.

«Если человек долго сидит или стоит, ему нужно сделать базовые упражнения: сгибание и разгибание спины, а также подъем коленей. Эти два простых упражнения помогут избавиться от боли и напряжения», — резюмировал врач.cr