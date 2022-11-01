Невролог Семенов рассказал, как справиться с болью в пояснице | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 23:48 Невролог Семенов рассказал, как справиться с болью в пояснице Невролог Семенов посоветовал избегать холода, чтобы избавиться от «прострела» в пояснице

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Многие люди сталкивались с «прострелом» в пояснице или люмбаго. Данное состояние является крайне неприятным, подобным образом организм реагирует на различные раздражители. Врач-невролог Сергей Семенов рассказал, как предотвратить появление люмбаго. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснил, что возникает люмбаго после поднятия тяжестей или из-за резких движений. Обычно это явление локализуется в поясничном отделе позвоночника.

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«Такой приступ на время может обездвижить человека минут на 20, но это не паралич, а скорее реакция на острую боль, на сам „прострел“. Его невозможно предугадать, предупредить. Абсолютно спонтанная реакция на резкие движения, на поднятие тяжести или когда „что-то защемило“, например нерв», — пояснил Семенов.

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Чтобы снизить вероятность «прострела», необходимо укреплять мышцы спины, а также заниматься спортом. Кроме того, врач посоветовал реже поднимать тяжести. Если же такая необходимость возникла, то делать это стоит с помощью усилия ног.